Undichte Gasleitung: 22 Menschen in Sicherheit gebracht

Wegen einer undichten Gasleitung auf einer Baustelle sind zwei Mehrfamilienhäuser in Herrenberg (Landkreis Böblingen) evakuiert worden. 22 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Rettungskräfte betreuten sie. Im Anschluss stellten die Stadtwerke am späten Freitagabend die Gaszufuhr ab. Als Messungen der Feuerwehr ergaben, dass von der Baustelle keine Gefahr mehr ausgeht, konnten die Menschen nach mehr als zwei Stunden wieder in ihre Wohnhäuser zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Gasaustritt kam, war zunächst unklar.

