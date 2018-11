Unbewohnte Lagerhalle angezündet: 100 000 Euro Schaden

Unbekannte haben in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) eine unbewohnte Halle angezündet und damit einen hohen Schaden angerichtet. Im Gebäude des Veterinäramtes und des Landwirtschaftsamtes Main-Tauber seien Möbel und andere Gegenstände gelagert gewesen, teilten Polizei Heilbronn und Staatsanwaltschaft Ellwangen mit. Die Lagerhalle sei am frühen Samstagmorgen komplett ausgebrannt. An den Löscharbeiten waren demnach 45 Feuerwehrleute beteiligt. Zudem sei ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Der Schaden betrage etwa 100 000 Euro. Spezialisten der Spurensicherung sollten den Brandort untersuchen. Weitere Details nannte die Polizei am Sonntag nicht.

