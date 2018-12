Insgesamt 36 Autos hat ein unbekannter Täter auf dem Hof eines Autohändlers in Balingen (Zollernalbkreis) zerkratzt. Teilweise seien die Gebrauchtfahrzeuge rundum beschädigt worden, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Der Schaden wurde mit rund 20 000 Euro beziffert. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Täter zwischen Heiligabend und Donnerstag an den Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatte. Die Schäden wurden am Donnerstagmittag entdeckt.

