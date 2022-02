Ein unbekannter Täter hat den Innenraum der Sankt-Benedikt Kirche in Eisenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) verwüstet. Neben herumgeworfenen Flaschen und Essensresten soll die Person in einer Ecke auch ihre Notdurft verrichtet haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auch eine wertvolle Kirchenfigur wurde bei dem Vorfall Ende Januar beschädigt. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

