Ein Unbekannter hat auf einem Reiterhof in Eberdingen (Kreis Ludwigsburg) zehn Pferde mit Schnitten und Stichen verletzt. Eines der Tiere musste in eine Tierklinik, wie die Polizei mitteilte. Der Täter hatte sich ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht auf Dienstag Zugang zu zwei verschiedenen Ställen auf dem Hof verschafft und war nach den Taten geflüchtet.

© dpa-infocom, dpa:221018-99-172122/3