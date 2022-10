Ein Unbekannter hat auf einer Koppel eines Reiterhofs in Heidelberg ein Pferd verletzt. Nach Angaben von Dienstag geht die Polizei davon aus, dass das Tier am Vortag mit einem scharfen Gegenstand am Hals traktiert wurde. Es musste genäht werden. Die Ermittler vermuten, dass sich das Tier die Wunde nicht selbst beigebracht haben kann und auch andere Pferde auf der Koppel sie nicht verursacht haben können.

Pressemitteilung

