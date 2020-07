Ein unbekannter Mann hat eine Frau in Heidelberg überfallen und angegriffen. Der Täter soll die Frau am Sonntagmorgen von hinten angefallen und gewürgt haben, teilte die Polizei mit. Anwohner seien ihr zur Hilfe gekommen, so dass der Mann flüchtete. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg. Hintergründe waren am Sonntag nicht bekannt. Die Frau kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei