Unbekannter sprengt Geldautomaten: Geldkassette erbeutet

Mit Hilfe von zwei Gasflaschen hat ein unbekannter Täter in Renningen (Kreis Böblingen) einen Geldautomaten gesprengt und eine Geldkassette erbeutet. Nach der Explosion in der Nacht zum Donnerstag flüchtete er nach Polizeiangaben zu Fuß in Richtung nahe gelegener Bahngleise. Dort fand die Polizei die Kassette im Gleisbett. Wie viel Bargeld der Mann entwendet hat, steht derzeit noch nicht fest. Am Geldautomaten und am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 30 000 Euro.

