Bei einem Angriff auf eine Gruppe Jugendlicher in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hat ein bislang unbekannter Täter unvermittelt auf Jugendliche eingeschlagen und drei von ihnen leicht verletzt. Acht Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren waren am Freitagabend im Ortsteil Aldingen unterwegs, als ein Unbekannter einem Jugendlichen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben soll, wie die Polizei in Ludwigsburg am Samstag mitteilte.

Kurz darauf seien bis zu 15 weitere Menschen aus dem Umfeld des Angreifers hinzugekommen, die aber nach Angaben der Polizei unbeteiligt an der Auseinandersetzung blieben. Der Angreifer ging daraufhin aber erneut auf drei der Jugendlichen los und schlug auf sie ein.

Insgesamt wurden drei Jugendliche vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer flüchtete mit seinen Begleitern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können.

Mitteilung der Polizei