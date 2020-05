Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrradschloss in Karlsruhe auf einen 81-Jährigen eingeschlagen und diesen schwer verletzt. Die zwei Radfahrer seien auf einem Supermarktparkplatz aus bislang ungeklärten Gründen in Streit geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Im Anschluss seien beide davongefahren. Der Täter habe den Senior am Samstag aber wenig später eingeholt und diesem mit dem Fahrradschloss ins Gesicht geschlagen. Es kam demnach zu einem Handgemenge, beide fielen zu Boden. Der Mann schlug noch mehrmals mit dem Schloss auf sein Opfer ein. Danach flüchtete er. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen.

