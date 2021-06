Ein Unbekannter hat in Remseck (Kreis Ludwigsburg) mit einer Paintballwaffe gegen ein Haus geschossen. Das Geschoss schlug neben einer 33-Jährigen ein, die mit einer weiteren Frau auf ihrer Terrasse saß, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Montag. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

© dpa-infocom, dpa:210614-99-990041/2

