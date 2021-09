Ein unbekannter Täter hat in Freiburg eine Katze angeschossen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Tier mit einer frischen Verletzung an der Schulter nach Hause gekommen. Wahrscheinlich wurde ihm die Wunde mit einem Geschoss aus einer Druckluftwaffe zugefügt, wie es weiter hieß. Nach dem Vorfall vom vergangenen Freitag werden nun Zeugen gesucht.

© dpa-infocom, dpa:210902-99-66596/2

Pressemitteilung Polizei