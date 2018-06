In Radolfzell am Bodensee hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen vier Jungschwäne getötet. Die Polizei bittet jetzt um sachdienliche Hinweise.

Zunächst war am vergangenen Donnerstag, 14. September, in der Karl-Wolf-Straße, am Seeufer zwischen der Bootsvermietung und der Mole, ein Jungschwan mit abgetrenntem Kopf und einem im Hals steckenden Schilfrohr aufgefunden worden.

An den darauffolgenden beiden Tagen wurden nach Angaben der Polizei zwei weitere Jungtiere mit abgetrenntem Kopf und ebenfalls einem Schilfrohr im Hals entdeckt.

Weiteres Opfer am Wasserspielplatz

Am vergangenen Montag wurden schließlich in einem Mülleimer bei einem Wasserspielplatz der abgetrennte Kopf und der Körper eines Schwans aufgefunden.

Personen, die in den zurückliegenden Tagen Verdächtiges im Bereich der Fundorte beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer 07732-950660 in Verbindung zu setzen.

