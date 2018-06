Nach mehreren Schüssen auf einen 37 Jahre alten Mann und dessen Auto fahndet die Polizei in Breisach bei Freiburg nach einem Unbekannten. Dieser hatte am Montagabend in Breisach ein Privatgrundstück betreten und den Besitzer beleidigt und angegriffen, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Zudem feuerte er mit einer Schusswaffe auf sein Opfer sowie mehrfach auf dessen auf dem Grundstück stehendes Auto. Verletzt wurde niemand, der Angreifer flüchtete nach den Schüssen und ist seitdem verschwunden. Das Motiv der Tat ist den Angaben zufolge unklar, bei dem 37-Jährigen handelte es sich demnach wohl um ein Zufallsopfer.

Pressemitteilung