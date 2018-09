Ein Unbekannter hat zwei Mädchen an einem Kreisverkehr in Albstadt (Zollernalbkreis) angefahren und ist dann geflüchtet. Die beiden 11 Jahre und 15 Jahre alten Kinder hatten nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag eine Straße auf dem Fußgängerweg überquert. Der Fahrer hielt zunächst an, fuhr aber plötzlich wieder an und erfasste dabei die Mädchen. Der Mann erkundigte sich noch kurz nach ihrem Befinden, dann fuhr er davon. Die beiden Mädchen kamen später mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und Körperverletzung.

Pressemitteilung Polizei