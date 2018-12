Ein Unbekannter hat in Mannheim rund 50 Fahrzeuge mit Farbe beschmiert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden sie in der Zeit von Dienstag um 17.00 Uhr bis Mittwoch um 5.05 Uhr mit der Farbe besprüht. Die Polizei sucht nun nach dem Täter. In der gleichen Nacht wurden in einem anderen Stadtteil rund 45 Fahrzeugscheiben eingeschlagen. Der Täter, den ein Autobesitzer gesehen hatte, soll männlich sein und Turnschuhe, eine zerrissene Jeans sowie einen schwarzen Pullover getragen haben. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, war aber zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei