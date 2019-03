Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag vermutlich mit einem Luftgewehr auf eine Straßenbahn in Karlsruhe geschossen. Die Bahn war in der Innenstadt unterwegs als eine Scheibe von einem Geschoss getroffen wurde und splitterte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Pressemitteilung