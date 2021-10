Unbekannter bedroht Menschen in Karlsruhe mit Hammer

Ein Mann soll verschiedene Menschen in Karlsruhe mit einem Hammer bedroht haben. Der Verdächtige sei etwa 35 Jahre alt und habe ein Pflaster unter einem Auge getragen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. So soll der Unbekannte am Abend zuvor etwa zu einen 29 Jahre alten Hundebesitzer gesagt haben, er töte ihn und seinen Vierbeiner, wenn er ihn weiterhin anschaue.

Schon kurz zuvor habe der dunkel gekleidete Mann zwei Arbeiter mit dem Hammer bedroht, während diese Bäume fällten. Die Polizei sucht nun Personen, die ebenfalls bedroht wurden oder die Hinweise auf den Unbekannten geben können.

© dpa-infocom, dpa:211028-99-772040/2

Mitteilung