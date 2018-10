Ein Unbekannter soll in Mannheim vor einer Tiefgarage einen 66 Jahre alten Autofahrer mit einer Axt bedroht haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der 66-Jährige am Donnerstag aus der Tiefgarage fahren. Weil das Auto des Unbekannten die Ausfahrt versperrte, hupte er und stieg aus, um mit dem Blockierer zu sprechen. Der soll daraufhin zu seinem Kofferraum gegangen sein, eine Axt herausgeholt haben und - diese über seinem Kopf schwingend - auf den 66-Jährigen zugegangen sein. Danach sei er ins Fahrzeug gestiegen und geflüchtet.

Pressemitteilung