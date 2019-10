Unbekannter Autofahrer flüchtet mit 160 kmH vor der Polizei

Von Heidi Keller

Noch einmal über 500 Interessierte aus der Region kamen am Mittwochabend zum „Blick in die Werkstatt B 31 Meersburg–Immenstaad“ in die Linzgauhalle. Sechs Gutachter und Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Tübingen standen am Dienstag und Mittwoch dem Publikum zur Verfügung.

Mit zahlreichen Plakatwänden im Foyer und in der Halle hatten die Experten die Haupt- und Untervarianten für die B 31-neu und ihre Auswirkungen unter verschiedenen Gesichtspunkten dargestellt.