Mit jedem zusätzlichen Fahrzeug gerät die B30 immer weiter an ihre Belastungsgrenze und die Menschen in der Region an ihre Leidensgrenze. Doch bis sich die Situation verbessert, können noch Jahrzehnte vergehen.

102 Kilometer lang ist die zentrale Nord-Süd-Achse durch Oberschwaben – die wichtigste Verbindung zwischen den beiden wirtschaftlich starken Endpunkten Ulm und Friedrichshafen.

Doch der Ausbauzustand der B30 ist über viele Kilometer hinweg eher bescheiden.