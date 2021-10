Zwei Unbekannte haben auf der B32 einen Stein von einer Brücke auf ein fahrendes Auto geworfen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, passierte eine 23-jährige Autofahrerin eine Brücke in Bad Saugaul (Landkreis Sigmaringen), als ein Stein am Freitag ihre Frontscheibe traf und beschädigte.

