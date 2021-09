Unbekannte werfen lebensgroße Betonskulptur in den Neckar

Unbekannte haben eine lebensgroße Betonfigur beschädigt und an einer Schleuse auf dem ehemaligen Gelände der Bundesgartenschau in Heilbronn in den Neckar geworfen. Es handle sich um ein Kunstwerk der Bildhauerin und Installationskünstlerin Christel Lechner aus Witten in Nordrhein-Westfalen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Bergung der Bruchstücke sei enorm aufwendig gewesen. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 10.000 Euro. Ob die Skulptur wiederhergestellt werden könne, sei fraglich. Eine andere Figur des Kunstwerks sei bereits im vergangenen Jahr auf ähnliche Weise beschädigt worden.

Lechners Betonskulpturen aus der Serie „Alltagsmenschen“ werden immer wieder in deutschen Städten gezeigt und stellen Menschen in alltäglichen Situationen dar. Bei dem beschädigten Kunstwerk handelt es sich laut Polizei um die Figur „Freischwimmer“ aus der Figurengruppe „Die Duscher“.

