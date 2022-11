Unbekannte werfen Eier auf Synagoge

Unbekannte haben zwei Eier an die Fassade der Lörracher Synagoge geworfen. Ein antisemitischer Hintergrund sei nicht auszuschließen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Tatzeitraum war zwischen Sonntagabend und Mittwochmorgen. Gebäude in der Umgebung waren nicht betroffen. Bereits Anfang November des vergangenen Jahres hatten Unbekannte ebenfalls zwei Eier an die Synagoge geworfen, die Täter konnten nicht ermittelt werden.

Gleichwohl kam es im Umfeld der Halloween-Nacht bundesweit zu Eierwürfen. Im Bodenseekreis beispielsweise sollen Unbekannte in verschiedenen Orten rohe Eier auf Häuser geworfen und Sachschaden verursacht haben.

