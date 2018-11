Unbekannte haben in Heilbronn einer Seniorin Schmuck im Wert von mehreren 1000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich die Täter als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben. Als die 84-Jährige die beiden am Donnerstag nicht in die Wohnung lassen wollte, drängten sie sich an ihr vorbei. Während einer sich den Telefonanschluss anschaute, durchsuchte sein Komplize das Schlafzimmer. Danach flüchteten sie mit der Beute. Kurze Zeit später versuchte demnach ein Unbekannter, mit der gleichen Masche in das Haus der 84 Jahre alten Nachbarin zu kommen - was ihm jedoch nicht gelang. Ob es sich um dieselben Täter handelte, war zunächst unklar.

PM