Unbekannte haben im Ostalbkreis mehrere Schafe und Lämmer gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die 37 Jahre alte Besitzerin am Sonntagmorgen in Bopfingen gemerkt, dass die Tiere fehlten. Es handelt sich demnach um zwei trächtige Schafe, zwei weitere ausgewachsene Tiere und drei Lämmer. Die Diebe dürften der Polizei zufolge bis an die Weide herangefahren sein, zwei Zaunpfosten ausgesteckt und die Tiere dann in ein Fahrzeug geladen haben. Ob auf der Weide noch andere Schafe waren, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

