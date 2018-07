Diebe haben aus zwei Baumaschinen rund 1000 Liter Diesel entwendet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die Maschinen in einem Neubaugebiet in Vellberg (Kreis Schwäbisch Hall) abgestellt gewesen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde vermutlich mit einem Bolzenschneider die Vorhängeschlösser der Dieseltanks zerstört und anschließend der Kraftstoff entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Meldung der Polizei