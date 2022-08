Unbekannte haben in Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) einen 150.000 Euro werten Reisebus gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entwendeten die Diebe den Bus in der Nacht zum Samstag aus einer Fahrzeughalle. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

