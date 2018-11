Zwei Unbekannte haben in Friedrichshafen (Bodenseekreis) mehrere Luftdruckpistolen gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Täter am Montag mit einem Stein die Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen, um an die Waffen zu gelangen. Zeugen beschrieben die Diebe als Jugendliche mit einem auffällig farbigen Rucksack. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.

