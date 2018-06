An einem Waldrand in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) haben Unbekannte zwei Bienenvölker mitsamt der Kästen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Bienenkästen je 50 bis 60 Kilogramm schwer und wurden zwischen Freitag und Samstag entwendet. Außerdem fehlten zwei Bruträume, ein Honigraum - also der obere Stock eines Bienenhauses - und zwei Blechabdeckungen der Kästen. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Meldung der Polizei