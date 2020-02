Unbekannte haben in Böbingen (Ostalbkreis) einen mit einem Zirkuszelt beladenen Sattelauflieger gestohlen. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag stand der Anhänger auf einem Betriebsgelände. Die Täter hatten ihn demnach im Zeitraum zwischen dem 28. Januar und vergangenem Sonntag, vermutlich mit einer Zugmaschine, abtransportiert.

In dem Auflieger befanden sich laut Polizei ein Zirkuszelt samt Manege sowie Sitz- und Stahlkonstruktion im Wert von insgesamt 50 000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe wussten, was sich in dem Anhänger befand. Unklar ist unter anderem der Grund für den Diebstahl, wie ein Sprecher sagte.

Mitteilung der Polizei