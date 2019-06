Unbekannte haben insgesamt 50 Fernseher aus einem Lastwagen auf einer Rastanlage in Baden-Baden (Kreis Rastatt) gestohlen. Die Diebe hätten in der Nacht auf Montag - während der Fahrer schlief - die Plane des Lasters aufgeschnitten und die Bordseitenwand geöffnet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Wert der Geräte beträgt rund 20 000 Euro.

Mitteilung der Polizei