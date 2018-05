Unbekannte Täter haben von einem Friedhof in Backnang (Rems-Murr-Kreis) 14 Gedenktafel zur Erinnerung an gefallene Soldaten des Ersten Weltkriegs gestohlen. Die Täter hätten die schweren Bronzetafeln mit großer Gewalt aus ihren Verankerungen gerissen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Diebstahl war am Morgen entdeckt worden. Der Materialwert liegt nach einer Schätzung bei rund 11 000 Euro, der immaterielle Schaden sei deutlich höher.

Mitteilung der Polizei