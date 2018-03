Unbekannte haben in Kreis Sigmaringen ein Ölgemälde im Wert von rund 15 000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Diebstahl am Montag bemerkt worden. Das Bild des Kunstmalers Michael Stürmer hing seit 2007 in einem theologischen Institut in Beuron. Es zeigt eine Ernteszene in einem Getreidefeld. Bei dem über einen Meter langen Gemälde handelt es sich um eine Kopie des Bildes „Die Ernte“ des Schweizer Kunstmalers Robert Zünd. Auf der Rückseite trägt es den Stempel des Kunstmuseums aus Basel. Den Wert des Bildes hatte der Maler selbst beziffert.

Mitteilung der Polizei mit Bild