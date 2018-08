Unbekannte Täter haben in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) eine Scheune angezündet und einen Schaden von etwa 30 000 Euro angerichtet. In der Halle hätten sich Holz und ein landwirtschaftlicher Anhänger mit Heu befunden, teilte die Polizei in Heilbronn am Dienstag mit. Der Brand wurde demnach am Montagabend gelegt. Ein Übergreifen des Feuers auf eine nahe Maschinenhalle habe nur durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden können. Diese war mit 58 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

