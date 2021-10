Unbekannte sprengen Geldautomaten im Rhein-Neckar-Kreis

Einen Geldautomaten haben bisher unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) gesprengt. Ob und wieviel Geld gestohlen wurde, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Das kleine Häuschen, in dem der Automat untergebracht war, sei bei der Sprengung ebenfalls zerstört worden. Eine Fahndung nach den Tätern, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, habe bisher nicht zum Erfolg geführt. Nach Angaben des Sprechers sah ein Zeuge im Anschluss an die Tat, wie zwei dunkle Fahrzeuge vom Tatort wegfuhren. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

