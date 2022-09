Unbekannte sprengen Geldautomat und flüchten

Unbekannte haben in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) einen Geldautomaten gesprengt und sind geflüchtet. Anwohner haben in der Nacht zum Donnerstag zwei Explosionen gehört und mehrere Menschen flüchten sehen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach seien die Täter mit einem dunklen Auto in Richtung Autobahn weggefahren. Wie viel Geld die Täter erbeutet haben und wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst noch unklar. Die Statik des Gebäudes sei nicht betroffen. Die Polizei suchte am Donnerstagmorgen noch nach den Tätern.

