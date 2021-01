Unbekannte haben auf einer ausgewiesenen Mountainbike-Strecke bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ein Nylonseil quer über den Fahrweg gespannt. Spaziergänger hatten das Seil am Samstagnachmittag am Ende einer recht steilen Abfahrtstrecke entdeckt, es zerschnitten und die Polizei informiert, wie diese am Montag mitteilte. „Es deutet ganz darauf hin, als hätte hier jemand absichtlich Radfahrer zu Fall bringen wollen“, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gesucht.

Mitteilung der Polizei