Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Pforzheim ein Kinderkarussell in der Fußgängerzone in Brand gesteckt. Das Feuer sei an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen, daher sei von Brandstiftung auszugehen, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Von den Tätern fehlte am Sonntag zunächst jede Spur.

