Unbekannte haben ein Katzenjunges in einer zugebundenen Plastiktüte in einem Bach bei Vogstburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ausgesetzt. Polizeiangaben von Dienstag zufolge wurde eine Passantin am Samstag auf die Tüte im Wasser aufmerksam, weil diese sich bewegte. Eine Tierschutzorganisation kümmerte sich um das unterkühlte Tier.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220614-99-660315/2