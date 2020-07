Weil Unbekannte den Kofferraum eines geparkten Autos geschlossen haben, ist ein Hund darin vermutlich an einem Hitzeschlag gestorben. Der Besitzer des Tieres hatte den Wagen verlassen, die Heckklappe aber offen gelassen und seinem Schäferhund frisches Wasser bereitgestellt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen bestätigten später, dass der Kofferraum geöffnet war. Die Beamten gehen davon aus, dass Unbekannte die Heckklappe in einem bestimmten Zeitraum unbemerkt schlossen. Als der Hundebesitzer zurück zum Auto kam, sei das Tier bereits völlig überhitzt und dehydriert gewesen, hieß es. Der Besitzer brachte den Schäferhund zu einem Tierarzt, wo das Tier am Sonntag starb.

Mitteilung der Polizei