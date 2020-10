Unbekannte reißen mit Auto Parkscheinautomat aus der Wand

In Rambo-Manier haben Unbekannte in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) mithilfe eines Autos einen Parkscheinautomaten aus der Wand gerissen. Ein Zeuge entdeckte am frühen Samstagmorgen in einer Tiefgarage den Automaten, der noch immer mit einer Kette an einem Auto hing. „Wir gehen davon aus, dass die Täter bei ihrer Tat gestört wurden“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Der zurückgelassene Wagen stellte sich als bereits vor einem Monat als gestohlen gemeldet heraus. Die Unbekannten richteten an Automat und Garage einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro an.

In der Nähe des beschädigten Automaten war zudem die Seitenscheibe eines Wagens eingeschlagen worden. Ob hier dieselben Täter am Werk waren und ob aus dem Fahrzeug etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Mitteilung der Polizei