Unbekannte haben in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) eine Schranke außer Betrieb gesetzt und damit den Bahnverkehr für Stunden beeinträchtigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten neun Züge Verspätung. Die Täter durchtrennten am Dienstagabend ein Seilzug, der zum Öffnen und Schließen der Schranke diente. Bis Mittwochmorgen war es demnach nicht mehr möglich, die Schranke zu bedienen.

Meldung der Polizei