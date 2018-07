Bisher unbekannte Täter haben Schottersteine auf mehrere Gleise im Kreis Göppingen gelegt und damit den Bahnverkehr gefährdet. So musste der Lokführer eines Intercity-Express wegen der Steine eine Schnellbremsung vornehmen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben der Polizei, können solche Hindernisse einen Zug entgleisen lassen.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Täter mehrere Steine auf die Gleise in beide Fahrtrichtungen gelegt. Nachdem der Lokführer die Hindernisse auf der Strecke zwischen Süßen und Gingen überrollt hatte, leitete er die Schnellbremsung am Mittwochabend ein. Am Zug wurde kein Schaden festgestellt. Bei der weiteren Untersuchung fanden Beamte mehr Schottersteine. Durch die Sperrung der Gleise kam es zu Verspätungen im Bahnverkehr. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

