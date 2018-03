Unbekannte brechen mit gestohlenen Autos in Tankstelle ein

Mit zwei gestohlenen Firmenfahrzeugen haben zwei Unbekannte in Waldstetten (Ostalbkreis) eine Tankstelle ausgeraubt. Wie ein Pressesprecher der Polizei entwendeten die Kriminellen zunächst zwei Kleintransporter eines Unternehmens aus Schwäbisch Gmünd, um mit diesen am Mittwoch zur Tankstelle nach Waldstetten zu fahren. Mit einem der beiden Fahrzeuge krachten sie in das Verkaufshäuschen und stahlen den Inhalt eines Spielautomaten - einen weitere Automaten ließen sie komplett mitgehen. Wenige Stunden später wurden die beiden Kleintransporter ausgebrannt an unterschiedlichen Orten gefunden. Von den Tätern fehlt jede Spur - genauso wie von dem gestohlenen Automaten.

Pressemitteilung der Polizei