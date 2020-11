Unbekannte brechen in Fitnessstudio ein und stehlen Gewichte

Unbekannte sind in ein Fitnessstudio in Lonsee (Alb-Donau-Kreis) eingebrochen und haben dort Hanteln und Gewichte gestohlen. Die Täter schlugen in der Nacht zum Samstag eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere des Studios, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wert ihrer schweren Beute war zunächst unbekannt.

