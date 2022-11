Unbekannte brechen in einer Nacht fünf Fahrzeuge auf

Insgesamt fünf Autos sind von einem oder mehreren Unbekannten in der Nähe von Mannheim aufgebrochen worden. Die oder der Täter bauten in der Nacht auf Samstag die Airbags, Lenkräder und Navigationssysteme der Fahrzeuge aus und flüchteten anschließend unerkannt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein komplett maskierter Täter konnte jedoch von einer Sicherheitskamera aufgezeichnet werden. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:221113-99-499544/2