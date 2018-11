Zwei Unbekannte haben mehrere Reisende an den Bahnhöfen Göppingen und Plochingen belästigt und angegriffen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, waren die beiden am Montag nach ersten Erkenntnissen am Bahnhof Göppingen mit einem Reisenden in Streit geraten und hatten ihn mit Pfefferspray attackiert. Anschließend griffen sie im Zug nach Plochingen einen Fahrgast mit dem Spray an und verletzten vier weitere durch den Einsatz des Reizstoffs leicht. Am Bahnhof Plochingen gerieten sie laut Polizei danach noch mit zwei 19 und 29 Jahre alten Passanten in Streit.

Einer der Angreifer zückte demnach ein Messer, der andere hetzte seinen Hund auf die Passanten. Der 19-Jährige stürzte daraufhin mit einem unbeteiligten Mädchen auf das Gleis - es kam aber kein Zug. Auch ein Elfjähriger stürzte infolge des Vorfalls und prellte sich die Hand. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach weiteren Zeugen.

Polizeimeldung