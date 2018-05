Ein Traktor mit angehängtem Umzugswagen ist in einem Kreisverkehr in Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) umgekippt. Als eine Streife eintraf, war die Unfallstelle von den Beteiligten aber schon geräumt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es sei davon auszugehen, dass der Unfall am Samstag aus noch unklaren Gründen vertuscht werden sollte. Dazu passe, dass zwei verletzte Zeugen im Krankenhaus angegeben hätten, sie seien gestolpert.

Beamte fanden das Gespann mit den Unfallspuren wenig später. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des Traktors zu schnell in den Kreisel gefahren. In der Kurve sei der Anhänger gekippt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befanden sich sechs Menschen auf dem Wagen. Inzwischen habe sich ein 31-Jähriger als Fahrer zu erkennen gegeben. Ob Alkohol im Spiel war, konnte die Polizei bislang nicht ermitteln.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Ulm