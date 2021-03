Umweltschützer planen Demonstration zur Stilllegung von AKW

Anlässlich des zehnten Jahrestags der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima am 11. März wollen Umweltschützer für eine Stilllegung des Atomkraftwerks Neckarwestheim II demonstrieren. Block II in Neckarwestheim darf als letzter in Baden-Württemberg noch bis maximal Ende 2022 Strom liefern - bis dahin könne in dem AKW aber noch viel passieren, bemängelte der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) am Freitag in einer Mitteilung.

Die Demonstration ist für Sonntag (13.00 Uhr) geplant und soll unter Einhaltung eines Infektionsschutzkonzeptes in Kirchheim am Neckar starten. Der BBU verwies in der Meldung auf Risse an Heizrohren und forderte die Landesregierung auf, zum Schutz der Bevölkerung die Betriebsgenehmigung des Kraftwerks aufzuheben.

Seit 2018 sind schadhafte Dampferzeuger-Heizrohre in dem Kraftwerk im Landkreis Heilbronn bekannt. EnBW hatte unter anderem die Dampferzeuger gereinigt, den Eisenoxideintrag in die Dampferzeuger reduziert und salzartige Verunreinigungen beseitigt.

© dpa-infocom, dpa:210305-99-706987/2